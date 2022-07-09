Україна отримає $ 1,7 млрд гранту від цільового фонду одного донора МБРР - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна отримає $1,7 млрд гранту від цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

"Проєкт відповідної угоди сьогодні було схвалено на засіданні уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв'язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі до державного бюджету України від USAID за підтримки МБРР і МАР", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, кошти будуть спрямовані для покриття видатків державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"Це дуже вагома підтримка з боку наших американських партнерів", - підсумував прем'єр.