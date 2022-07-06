Економіка

07:28 06.07.2022

Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

1 хв читати
Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

У найближчі кілька років Угорщина фізично не зможе знайти заміну нафти та газу з РФ, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - "ні". Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав Сійярто в інтерв'ю. телеканалу CNN.

Він пояснив, що саме тому Угорщина "попросила про виключення країни з ембарго ЄС на постачання нафти".

За словами Сійярто, "щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років - п'ять-шість-сім років - і багато грошей".

Раніше цього літа ЄС погодив ембарго на постачання нафти з РФ. Передбачається, що заходи набудуть чинності за кілька місяців. Однак прем'єр Угорщини Віктор Орбан домігся того, що ембарго не торкнеться постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Цим трубопроводом нафту отримує, зокрема, Угорщина.

При цьому ЄС закликає європейські країни, які продовжуватимуть отримувати нафту з РФ, терміново шукати альтернативи.

 

 

Теги: #нафта #росія #угорщина #ембарго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 06.07.2022
Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

07:51 06.07.2022
США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів

США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів

06:58 06.07.2022
Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

08:42 05.07.2022
Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

21:00 04.07.2022
Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

07:57 02.07.2022
У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

09:15 01.07.2022
Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

07:02 30.06.2022
Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

06:51 30.06.2022
Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

07:03 29.06.2022
Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Луганська декларація передбачає регулярний контроль за прогресом України у відновленні та фінансовими потоками – Кассіс

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

ОСТАННЄ

ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для нарощування експорту зерна

Автовантажоперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9%

Продаж солі в мережі "Сільпо" в червні зріс учетверо, оцту - втричі, цукру - вдвічі

Райффайзен Банк скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном і автоматично продовжив дію карток

Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Чорне море - не єдиний маршрут вивезення зерна з України, потрібно вивчити альтернативи - Джонсон

VODA UA випустить лімітовану партію води для реалізації переважно у сегменті HoReCa

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА