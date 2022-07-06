Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

У найближчі кілька років Угорщина фізично не зможе знайти заміну нафти та газу з РФ, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - "ні". Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав Сійярто в інтерв'ю. телеканалу CNN.

Він пояснив, що саме тому Угорщина "попросила про виключення країни з ембарго ЄС на постачання нафти".

За словами Сійярто, "щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років - п'ять-шість-сім років - і багато грошей".

Раніше цього літа ЄС погодив ембарго на постачання нафти з РФ. Передбачається, що заходи набудуть чинності за кілька місяців. Однак прем'єр Угорщини Віктор Орбан домігся того, що ембарго не торкнеться постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Цим трубопроводом нафту отримує, зокрема, Угорщина.

При цьому ЄС закликає європейські країни, які продовжуватимуть отримувати нафту з РФ, терміново шукати альтернативи.