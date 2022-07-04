Економіка

15:56 04.07.2022

Зеленський у Лугано: Відновлення України – завдання всього цивілізованого світу

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Зеленський у Лугано: Відновлення України – завдання всього цивілізованого світу

Відновлення України є не локальним проєктом, а спільним завданням усього цивілізованого світу, заявив у понеділок, виступаючи через відеозв'язок на конференції з відновлення України в Лугано президент Володимир Зеленський.

"Ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Це напад Росії на все, що є цінністю для нас із вами. Тому й відновлення України – це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання демократичного світу, всіх країн, які можуть сказати про себе – ми є цивілізованими", - заявив він.

Говорячи про відновлення, він зазначив, що, "звісно, це означає будівництво, масштабне будівництво, звісно, це означає величезне фінансування та колосальні інвестиції. Звісно, це означає абсолютно новий рівень безпеки в усій нашій країні, якій і далі жити поруч із Росією".

"Але це означає також новий технологічний рівень. Це означає також можливість наших із вами країн, наших із вами компаній, наших із вами фахівців показати, чому свобода – потужніша за будь-яку тиранію", - заявив він.

За його словами, "навесні ми почали пропонувати нашим партнерам приєднатися до проєкту відновлення України. Вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу - економічний, технологічний, соціальний, а головне – світоглядний".

Зеленський висловив подяку країнам, які "позитивно сприйняли наші пропозиції взяти шефство над регіонами, містами чи галузями, що постраждали від війни". "Зокрема, вдячний Данії за готовність стати шефом під час відновлення міста Миколаєва. Вдячний Британії за інтерес до відновлення Київської області. І також я запрошую всі країни цивілізованого світу, амбітні компанії та фахівців приєднатися до наших зусиль", - сказав він.

На його думку, це дасть змогу створити мільйони нових зв'язків у демократичному світі, в Європі, між нашими країнами. Кожне місто, кожна громада, кожна відбудована галузь матиме історичне свідчення про те, хто допоміг цьому. Лише уявіть – це не просто прапори країни-партнера на в'їзді до міста, а вплетеність у нову тканину життя в Україні традицій і надбання всіх, хто працював над відновленням".

"І, безумовно, я вдячний Європейській Комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відновлення України", - зазначив він.

Теги: #відновлення #зеленський

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