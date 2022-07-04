Економіка

14:49 04.07.2022

Шмигаль: Цивілізований світ має забути про business-as-usual із Росією

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Україна пропонує зосередитися партнерам на галузевих санкціях щодо Росії з енергетики, фінансів і торгівлі, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цивілізований світ має забути про business-as-usual із Росією. Безпека європейського континенту неподільно пов’язана з Україною. Історія сучасної Європи сьогодні пишеться в Україні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами безпекового діалогу на полях Конференції відновлення в Лугано.

Прем'єр наголосив на трьох пріоритетах, на яких Україна пропонує зосередитися партнерам у питанні санкційного тиску: цілеспрямованість галузевих санкцій щодо енергетики, фінансів і торгівлі; запровадження чергових персональних санкцій проти олігархів, вищих державних службовців і керівників державних підприємств; закриття лазівок, які Росія використовує для обходу обмежень.

"Надзвичайно актуальним питанням залишається конфіскація заморожених російських активів для передання на відновлення України. Розраховуємо на ухвалення партнерами відповідних змін до законодавства", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #санкції_рф #шмигаль #лугано

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