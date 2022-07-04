Економіка

14:26 04.07.2022

ЄС потрібно зменшити залежність від Росії в атомній сфері – євродепутат

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ЄС потрібно зменшити залежність від Росії в атомній сфері – євродепутат

Євросоюзу, який ввів санкції щодо російського нафтогазового сектора, необхідно також зменшити залежність від ядерного палива та іншої продукції з РФ, яку на міжнародний ринок постачає ДК "Росатом", вважає естонський євродепутат, заступник голови комісії Європарламенту з питань закордонних справ Урмас Пает.

"Незважаючи на те, що вже чимало слів було сказано про необхідність скоротити залежність Заходу від енергетичних джерел у Росії, сектор атомної енергетики досі залишається поза санкціями", - йдеться в письмовому запиті Паета та його колег із Європарламенту до комісара ЄС з енергетики.

Текст запиту наводить агентство BNS.

Серед атомних реакторів у країнах ЄС налічується 18 таких, які були побудовані за російськими технологіями та на сьогодні цілком залежать від постачання атомного палива з Росії. Вони розташовані у п'яти країнах ЄС, їхня сумарна потужність становить 11% від сукупної потужності атомних реакторів у ЄС.

"Цю залежність більше не можна ігнорувати, особливо, враховуючи агресію Росії проти України, загрозу європейській безпеці та її вплив на ціни на енергію. Саме час якнайшвидше знайти альтернативні вирішення цієї ситуації", - стверджує Пает.

Теги: #єс #санкції_рф #атомна_енергетика

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