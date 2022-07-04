Попит на нові легкові авто в Україні в червні зріс на 14% проти травня, але скоротився втричі проти червня-2021

Первинні реєстрації нових легкових автомобілів у червні поточного року становили 2,9 тис. од., що на 14% більше, ніж у травні поточного року, але втричі (або на 67%) менше, ніж за той самий місяць минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Згідно з інформацією на сайті асоціації, лідером місяця (як і у травні поточного та червні минулого року) стала Toyota з реєстрацією 456 авто – на 11% більше, ніж у травні-2022 (але у 2,8 раза менше, ніж у червні-2021).

Друге місце у Renault, що наростив обсяги продажу на 14% проти травня-2021 (але скоротив утричі проти червня-2021) - до 327 од.

Третьою за популярністю стала німецька марка Volkswagen, нові автомобілі якої придбали 263 українці - на 56% більше за травневий показник. Згідно зі статистикою "Укравтопрому", у червні 2021 року марка посідала 7-ме місце в рейтингу з реєстрацією 384 машин, а у травні-2022 була четвертою (169 авто).

Четвертий результат Hyundai – 172 од., що на 7% більше, ніж у травні, а замикає п'ятірку лідерів червня з падінням на 10% Skoda (у травні була третьою в рейтингу), авто якої вибрали 168 покупців.

Далі в рейтингу розмістилися Mitsubishi з реєстрацією 162 авто (у червні-2021 10-те місце з 367 авто), BMW з 120 авто (13-те місце з 260 од.), Nissan із реєстрацією 102 авто (391 авто роком раніше та 6-те місце) та Mercedes з 94 од. (14-те місце із 248 авто).

Бестселером місяця став Renault Duster, в активі якого 168 реєстрацій.

За інформацією "Укравтопрому", загалом у січні-червні перші реєстраційні номери отримали 17,8 тис. нових легкових автомобілів - у 2,7 раза менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Як повідомлялося, 2021 року ринок нових легкових авто, за даними "Укравтопрому", зріс на 21% – до 103,3 тис. од.