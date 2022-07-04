Економіка

11:32 04.07.2022

Попит на нові легкові авто в Україні в червні зріс на 14% проти травня, але скоротився втричі проти червня-2021

2 хв читати
Попит на нові легкові авто в Україні в червні зріс на 14% проти травня, але скоротився втричі проти червня-2021

Первинні реєстрації нових легкових автомобілів у червні поточного року становили 2,9 тис. од., що на 14% більше, ніж у травні поточного року, але втричі (або на 67%) менше, ніж за той самий місяць минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Згідно з інформацією на сайті асоціації, лідером місяця (як і у травні поточного та червні минулого року) стала Toyota з реєстрацією 456 авто – на 11% більше, ніж у травні-2022 (але у 2,8 раза менше, ніж у червні-2021).

Друге місце у Renault, що наростив обсяги продажу на 14% проти травня-2021 (але скоротив утричі проти червня-2021) - до 327 од.

Третьою за популярністю стала німецька марка Volkswagen, нові автомобілі якої придбали 263 українці - на 56% більше за травневий показник. Згідно зі статистикою "Укравтопрому", у червні 2021 року марка посідала 7-ме місце в рейтингу з реєстрацією 384 машин, а у травні-2022 була четвертою (169 авто).

Четвертий результат Hyundai – 172 од., що на 7% більше, ніж у травні, а замикає п'ятірку лідерів червня з падінням на 10% Skoda (у травні була третьою в рейтингу), авто якої вибрали 168 покупців.

Далі в рейтингу розмістилися Mitsubishi з реєстрацією 162 авто (у червні-2021 10-те місце з 367 авто), BMW з 120 авто (13-те місце з 260 од.), Nissan із реєстрацією 102 авто (391 авто роком раніше та 6-те місце) та Mercedes з 94 од. (14-те місце із 248 авто).

Бестселером місяця став Renault Duster, в активі якого 168 реєстрацій.

За інформацією "Укравтопрому", загалом у січні-червні перші реєстраційні номери отримали 17,8 тис. нових легкових автомобілів - у 2,7 раза менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Як повідомлялося, 2021 року ринок нових легкових авто, за даними "Укравтопрому", зріс на 21% – до 103,3 тис. од.

Теги: #транспорт #автомобілі #попит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:41 30.06.2022
Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

10:58 29.06.2022
ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

07:42 29.06.2022
Україна та ЄС у середу підпишуть угоду про "транспортний безвіз"

Україна та ЄС у середу підпишуть угоду про "транспортний безвіз"

12:58 27.06.2022
Українці завезли з Європи 211 тис. авто за пільговими умовами

Українці завезли з Європи 211 тис. авто за пільговими умовами

20:48 26.06.2022
На українсько-угорському кордоні утворилася черга з автомобілів на розмитнення – голова Закарпатської ОДА

На українсько-угорському кордоні утворилася черга з автомобілів на розмитнення – голова Закарпатської ОДА

17:55 26.06.2022
Польський перевізник PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд для громадян України

Польський перевізник PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд для громадян України

11:11 26.06.2022
Українські потяги долатимуть ділянку польської залізниці Медика-Перемишль під тепловозом, затримки рейсів будуть ще деякий час

Українські потяги долатимуть ділянку польської залізниці Медика-Перемишль під тепловозом, затримки рейсів будуть ще деякий час

15:13 25.06.2022
Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

10:30 21.06.2022
Кабмін напрацьовує нову модель організації міського транспорту – АМКУ

Кабмін напрацьовує нову модель організації міського транспорту – АМКУ

10:37 15.06.2022
Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

Медпотяги "Укрзалізниці" та "Лікарів без кордонів" за 2 міс. евакуювали понад 1 000 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про можливе скорочення міністерств: на цьому етапі цей документ тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися

Зниження втричі нормативу сплати дивідендів "Нафтогазом" вивільнило 8,5 млрд грн на закупівлю газу – Вітренко

Україна скасувала ліцензування експорту пшениці та квотування експорту азотних добрив, дозволила експорт вівса

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 6,4 млрд грн на будівництво та відновлення дорожньої інфраструктури України

Ціна перетину для експорту електроенергії до Румунії на 5 липня у шести годинах доби рекордно перевищила 11 тис. грн/МВт-ч

Прем'єр України закликає Нацбанк до більш скоординованої спільної роботи

Кабмін передав 100% акцій "Енергетичної компанії України" від Міненерго Мінекономіки

Шмигаль про можливе скорочення міністерств: на цьому етапі цей документ тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися

Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

Відновлення України має координуватися зонтичною структурою - Центр економічного відновлення

Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому ще на 8,5%

Ціна перетину для експорту електроенергії до Румунії на 4 липня рекордно підвищилася до 17,3 млн грн

"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" 283 млн грн дивідендів за 2021 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА