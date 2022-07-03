Економіка

21:41 03.07.2022

Прем'єр України закликає Нацбанк до більш скоординованої спільної роботи

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Прем'єр України закликає Нацбанк до більш скоординованої спільної роботи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкритикував Національний банк України за рішення підняти облікову ставку з 10% до 25% без погодження з Радою фінансової стабільності та урядом.

"Ця опція у Національного банку була, є, залишається, і, звичайно, я закликаю Нацбанк при ухваленні таких доленосних рішень скликати Раду фінстабільності та залучати уряд для більш скоординованої спільної роботи", - сказав глава уряду в інтерв'ю LB.ua.

Шмигаль зазначив, що НБУ – незалежний регулятор, але висловив жаль, що для "Національного банку функція забезпечувати економічну стабільність і макростабільність не на першому місці".

Водночас, за словами прем'єра, уряд не має напружених відносин із Нацбанком.

"Ще раз повторюю: Нацбанк – незалежний регулятор, але я завжди закликав до спільної, скоординованої роботи і буду до цього закликати. Для цього є всі інструменти, тому жодних сигналів ні надводних, ні підводних ми нікому не передавали. Ми лише закликаємо під час війни скоординовано та виважено підходити до рішень, що впливають на економіку", – підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25%, щоб знизити тиск на гривню та збільшити ринкове фінансування бюджету. Однак, незважаючи на заклики Нацбанку, Мінфін відмовляється підвищити дохідність ОВДП за обліковою ставкою.

Рада фінансової стабільності, куди окрім голови НБУ з двома заступниками входять глава Мінфіну із заступником, заступник голови керівника Офісу президента з питань економполітики, голови НКЦПФР та Фонду гарантування вкладів, 23 червня провела засідання. За його підсумками Нацбанк повідомив, що Рада погодила оптимізацію держвидатків та зростання доходів, активізацію внутрішніх ринкових запозичень і підвищення прогнозованості надходження міжнародної допомоги як ключові напрямки дій для звуження дефіциту держбюджету та зниження обсягів його монетарного фінансування.

"Члени РФС обговорили вкрай негативні наслідки для макроекономічної стабільності від надмірного монетарного фінансування дефіциту держбюджету (з початку війни НБУ безпосередньо купив держоблігації у Мінфіну на 225 млрд грн, зокрема в червні на 105 млрд грн – ІФ). Такі наслідки найбільш наочно виявляються у впливі на валютний ринок", – наголошувалося у повідомленні НБУ за підсумками ради.

Проте Мінфін знову відмовився підвищити ставки з ОВДП, утримуючи їх у межах 9,5-11,5% річних.

 

 

Теги: #нбу #критика #премєр

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