Економіка

12:05 03.07.2022

Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

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Economist Impact, що входить в Economist Group, на конференції з відновлення України (URC) в Лугано 4 липня представить трекер реформ в країні.

"Збереження імпульсу амбітної програми реформ України матиме важливе значення для відновлення країни після війни. З метою стимулювання і підтримки обговорення цього питання на URC Economist Impact представляє систему відстеження реформ в Україні", – йдеться в поширених напередодні запуску трекера матеріалах.

Згідно з ними Ukraine Reform Tracker аналізує стан реформ за чотирма ключовими напрямками: економічні реформи, екологічні та енергетичні реформи, соціальні реформи та реформи управління (що відображають ключові теми URC 2022).

Перед запуском трекера Economist Impact підготував аналітичну записку для кожної області реформ з трьома оцінками: прогресу реформ з 2014 року; їхньої стійкості в 2022 році, особливо з урахуванням стресів триваючої війни з Росією; перспектив реформ з акцентом на роль, яку вони відіграватимуть в сприянні відновленню України.

Безпосередньо презентація запланована на 4 липня в рамках додаткового r конференції заходу громадянського суспільства "прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України".

У поширених матеріалах Economist Impact, зокрема, зазначає, що післявоєнний момент стане можливістю для України. "Оскільки як внутрішня, так і міжнародна аудиторія прихильна відновленню і розвитку України, ймовірно, буде чинитися значний тиск з метою продовження і прискорення реалізації програми реформ", – вважають експерти.

На їхню думку, в економічній сфері продовження бізнес-реформ може дати змогу Україні продовжити дерегулювання, приватизувати збиткові держпідприємства, де це необхідно, і поліпшити процеси закупівель.

Крім того, лібералізація сільського господарства і розширення торговельної інфраструктури при збереженні стабільності фінансового сектора будуть залучати іноземні інвестиції і заохочувати вітчизняне підприємництво, стимулюючи більш швидке зростання і збільшуючи доходи бюджету при одночасному скороченні витрат.

На думку Economist Impact, незважаючи на значний прогрес у поліпшенні бізнес-середовища в Україні, особливо в дерегулюванні, створення умов для процвітання бізнесу залишиться ключем до поліпшення ситуації.

"Післявоєнний момент може дати можливість завершити важку земельну реформу, надавши право купівлі землі сільськогосподарського призначення юридичним особам, зокрема іноземним (хоча ухвалення такого закону буде можливо тільки після референдуму). Відкриття шляху для припливу міжнародного капіталу в українське сільське господарство, ймовірно, підвищить продуктивність в цьому секторі, підвищивши його конкурентоспроможність на ринку ЄС. Перетворення ще раз на житницю Європи також надає безпрецедентну можливість для відновлення економіки України", - наголошується в документі.

Згідно з ним, незважаючи на удар в короткостроковій перспективі по бюджету, загальному обсягу виробництва і торгівлі від руйнування або втрат багатьох металургійних і машинобудівних заводів і шахт на сході України, в більш довгостроковій перспективі це дає можливість переорієнтувати політичні зусилля та інвестиції в українську економіку.

"Більш конкурентоспроможна і менш капіталомістка легка промисловість, особливо фармацевтичне та електротехнічне виробництво, виробництво пластику, гуми, меблів, текстилю, продуктів харчування та сільськогосподарської продукції. Такий новий фокус буде стимулювати конкурентоспроможність в усіх напрямках і збільшувати загальний обсяг виробництва", – зазначив Economist Impact.

Його експерти наголосили, що забезпечення постійної стабільності та прозорості фінансового сектора є обов'язковою умовою економічного відновлення України.

"Хоча це вкрай необхідно в нинішніх екстремальних умовах, якнайшвидше усунення валютного контролю відновить конкурентоспроможність у фінансовому секторі і в економіці в цілому", – йдеться в документах.

Згідно з ними, збереження пільг при імпорті для окремих товарів буде стримувати доходи, але може бути ціною, яку варто заплатити за посилення конкуренції та інновацій в низці українських галузей.

"Враховуючи масові перебої з українським експортом через блокаду її морських шляхів, модернізація транспортної інфраструктури країни матиме ключове значення для української економіки", - додав також Economist Impact.

Теги: #відновлення #лугано #economist_group

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