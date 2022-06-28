Економіка

15:55 28.06.2022

Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

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Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

Кабінет Міністрів має намір на період воєнного стану обмежити виплати членам наглядових рад та керівництву держкомпаній і держбанків до 15 мінімальних зарплат (МЗП) виходячи з розміру МЗП, встановленого на 1 січня 2022 року (15 МЗП еквівалентно 97,5 тис. грн), повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядової ради під час війни. Відповідний проєкт рішення було відправлено вчора від Мінекономіки на Кабмін. Стосується воно і керівництва держкомпаній", - написав Железняк у телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #кабмін #кадри #держкомпанії #железняк

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