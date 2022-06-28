Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

Міністерство інфраструктури України погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" (УЗ) про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Відповідний наказ №441 "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги", міністр Олександр Кубраков підписав 22 червня, документ був зареєстрований у Мін'юсті 24 червня.

Згідно з документом, наказ набуває чинності з моменту офіційного опублікування.

На відміну від кількох попередніх підвищень минулого року, цього разу коефіцієнти підвищені однаково – на 70% – для всіх 20 видів вантажів.