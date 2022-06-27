Економіка

14:49 27.06.2022

G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

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G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

Країни G7 домовилися вивчити способи спрямування Україні доходів від мит, запроваджених на російські товари, повідомляється в оприлюдненій у понеділок спільній заяві цих країн.

"Ми продовжимо координувати тарифні заходи на імпорт із Росії та вивчати можливі шляхи використання доходів із них для допомоги Україні, де це можливо, виходячи з відповідного законодавства", - йдеться у документі.

Крім того, як йдеться в заяві, у G7 узгодять і розширять санкції щодо доступу Росії "до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій" цих країн, зокрема до таких, які "підтримують російську військово-промислову базу й технологічний сектор".

Країни G7 також налаштовані досягти скорочення доходів Росії, зокрема і від продажу золота. "Ми сповнені рішучості скоротити доходи Росії, зокрема й від продажу золота", - йдеться у документі.

Теги: #україна #мито #доходи #g7

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