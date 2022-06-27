Економіка

14:15 27.06.2022

Понад 10 держав ЄС повністю або частково залишилися без російського газу – представник Єврокомісії

3 хв читати
Понад 10 держав ЄС повністю або частково залишилися без російського газу – представник Єврокомісії

Понад 10 держав у Європейському союзі повністю або частково залишилися без російського газу, поведінка Москви останніми тижнями суттєво загострила ризики, повідомила уповноважений Європейської комісії з енергетики Кадрі Сімсон (Kadri Simson).

"Ситуація гостра вже з початку торішньої осені, але поведінка Росії останніми тижнями значно загострила ризики", - сказала Сімсон естонській газеті (Postimees) у суботу.

Вона повідомила, що "12 держав-членів ЄС сьогодні частково або повністю відрізані від російського газу". "Підготовлений на початку року кризовий план ЄС може стати у нагоді щогодини, і держави-члени мають бути готові до застосування своїх державних планів", - зазначила вона.

За її словами, ЄС уже досяг угоди про збільшення постачання газу з Ізраїлем та Єгиптом, поглиблено співпрацю з Норвегією, на фінішній прямій переговорі з Азербайджаном.

Великі суперечності серед міністрів енергетики викликають питання, пов'язані з діяльністю електроринку, а також продовженням діяльності атомної енергетики.

"Комісія не може щодо останнього питання приймати рішення за жодну державу, вибір джерел енергії згідно з основними європейськими договорами є суверенним правом держав-членів", - сказала Сімсон.

Вона заявила, що обговорення цих питань, що починаються в понеділок в ЄС, "надзвичайно важливі, щоб ЄС міг згуртовано і з максимальною готовністю зустріти зиму".

Наприкінці травня повідомлялося, що Польща, Болгарія, Фінляндія та Нідерланди через відмову прийняти нову систему розрахунків уже втратили можливість отримання російського газу.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 9 червня, що країни, які відмовилися платити за російський газ за новими правилами, вже відключені від постачання, нових відключень не планується.

Крім того, у Пєскова уточнили, чи будуть нові відключення. "Ні. Система працює, система налагоджена, і ті, хто отримує газ, вже працюють за новою системою, яка прописана у відповідному указі президента Росії", - відповів він.

"Газпром" 14 червня повідомив, що був змушений знизити постачання газу "Північним потоком" порівняно з планом через несвоєчасне повернення газоперекачувальних агрегатів з ремонту компанією Siemens і виявленими технічними несправностями двигунів. 15 червня "Газпром" заявив, що змушений зупинити експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на газопроводі "Північний потік" через закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту. В результаті прокачування з ночі 16 червня мало знизитися ще на третину - до 67 млн куб. м на добу.

У липні "Північний потік" повністю зупинить транспортування у зв'язку з плановим технічним обслуговуванням, і це ще більше посилить нестачу газу на ринку.

Президент РФ 31 березня підписав указ 172 "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками газу". Згідно з указом, оплата російського трубопровідного газу, що постачається після 1 квітня 2022 року визначеним в указі закордонним контрагентам, має здійснюватися виключно у рублях.

Теги: #газ #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 27.06.2022
ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

14:39 27.06.2022
США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

12:43 27.06.2022
Від ЄС не звучить жодних погроз, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити - Ченцов

Від ЄС не звучить жодних погроз, що статус кандидата для України можуть відібрати чи призупинити - Ченцов

06:48 25.06.2022
Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

Зеленський звернувся до учасників антиурядового мітингу в Грузії: Ви стоїте на шляху до ЄС, дійте і ми вам допоможемо!

06:45 25.06.2022
Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

20:38 24.06.2022
Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

17:11 24.06.2022
ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

13:41 24.06.2022
Низку умов щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС можна виконати в найкоротші терміни - голова комітету Ради з євроінтеграції

Низку умов щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС можна виконати в найкоротші терміни - голова комітету Ради з євроінтеграції

12:43 24.06.2022
Статус кандидата до ЄС підштовхне розвиток української фармпромисловості та її вихід на міжнародні ринки – думка

Статус кандидата до ЄС підштовхне розвиток української фармпромисловості та її вихід на міжнародні ринки – думка

10:25 24.06.2022
Стефанчук: Надання Україні статусу кандидата до ЄС – визнання її досягнень у становленні демократичного суспільства

Стефанчук: Надання Україні статусу кандидата до ЄС – визнання її досягнень у становленні демократичного суспільства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

Україна домоглася позбавлення Росії та Білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

МАГАТЕ направила інспекторів для проведення необхідних перевірок на ПУАЕС

ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

Шмигаль закликає громадян купувати українські товари, а торговельні мережі надавати пріоритет українській продукції

ОСТАННЄ

Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

Україна має домогтися політичного рішення із відшкодовування збитків інвесторам у російський борг лише після виплати репарацій - член наглядової ради ПриватБанку

Директором із маркетингу компанії Arricano призначено Інну Морозову

У Росії стався дефолт за валютними борговими зобов'язаннями -

Національний банк України сподівається на швидкий вступ до Банку міжнародних розрахунків

Велика Британія виділить до 10 млн фунтів стерлінгів на ремонт залізниць України для вивезення зерна

"Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота - Байден

Україна отримає від Німеччини грант EUR1 млрд - угода

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився - до $925 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА