Понад 10 держав ЄС повністю або частково залишилися без російського газу – представник Єврокомісії

Понад 10 держав у Європейському союзі повністю або частково залишилися без російського газу, поведінка Москви останніми тижнями суттєво загострила ризики, повідомила уповноважений Європейської комісії з енергетики Кадрі Сімсон (Kadri Simson).

"Ситуація гостра вже з початку торішньої осені, але поведінка Росії останніми тижнями значно загострила ризики", - сказала Сімсон естонській газеті (Postimees) у суботу.

Вона повідомила, що "12 держав-членів ЄС сьогодні частково або повністю відрізані від російського газу". "Підготовлений на початку року кризовий план ЄС може стати у нагоді щогодини, і держави-члени мають бути готові до застосування своїх державних планів", - зазначила вона.

За її словами, ЄС уже досяг угоди про збільшення постачання газу з Ізраїлем та Єгиптом, поглиблено співпрацю з Норвегією, на фінішній прямій переговорі з Азербайджаном.

Великі суперечності серед міністрів енергетики викликають питання, пов'язані з діяльністю електроринку, а також продовженням діяльності атомної енергетики.

"Комісія не може щодо останнього питання приймати рішення за жодну державу, вибір джерел енергії згідно з основними європейськими договорами є суверенним правом держав-членів", - сказала Сімсон.

Вона заявила, що обговорення цих питань, що починаються в понеділок в ЄС, "надзвичайно важливі, щоб ЄС міг згуртовано і з максимальною готовністю зустріти зиму".

Наприкінці травня повідомлялося, що Польща, Болгарія, Фінляндія та Нідерланди через відмову прийняти нову систему розрахунків уже втратили можливість отримання російського газу.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 9 червня, що країни, які відмовилися платити за російський газ за новими правилами, вже відключені від постачання, нових відключень не планується.

Крім того, у Пєскова уточнили, чи будуть нові відключення. "Ні. Система працює, система налагоджена, і ті, хто отримує газ, вже працюють за новою системою, яка прописана у відповідному указі президента Росії", - відповів він.

"Газпром" 14 червня повідомив, що був змушений знизити постачання газу "Північним потоком" порівняно з планом через несвоєчасне повернення газоперекачувальних агрегатів з ремонту компанією Siemens і виявленими технічними несправностями двигунів. 15 червня "Газпром" заявив, що змушений зупинити експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на газопроводі "Північний потік" через закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту. В результаті прокачування з ночі 16 червня мало знизитися ще на третину - до 67 млн куб. м на добу.

У липні "Північний потік" повністю зупинить транспортування у зв'язку з плановим технічним обслуговуванням, і це ще більше посилить нестачу газу на ринку.

Президент РФ 31 березня підписав указ 172 "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками газу". Згідно з указом, оплата російського трубопровідного газу, що постачається після 1 квітня 2022 року визначеним в указі закордонним контрагентам, має здійснюватися виключно у рублях.