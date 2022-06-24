Кабмін запустив три грантові програми підтримки бізнесу у переробці, ІТ - прем'єр

Кабінет Міністрів запустив три нові грантові програми для підтримки бізнесу в переробці та ІТ-секторі, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Перша - безповоротні гранти на створення та розвиток підприємств переробки. Це може бути підприємство в секторі деревообробки, металообробки, агропереробки, меблів чи будівництва", - сказав він під час урядового засідання у п'ятницю.

Він додав, що держава надасть до 8 млн грн гранту для тих, хто вже володіє переробним бізнесом чи бажає його запустити. Грант можна витратити на придбання обладнання, головна вимога - створити щонайменше 25 нових робочих місць. При цьому власник бізнесу має вкласти 30% своїх інвестицій. Для отримання гранту підприємцю слід подати робочу ідею, пояснив прем'єр.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі за підсумками засідання, Кабмін виділив Мінекономіки 24 млрд грн для цієї програми.

За словами Шмигаля, Кабмін затвердив також грантову програму для ІТ-сектора та стартапів у сфері високих технологій у межах від 750 тис. грн до 3,5 млн грн з вимогою створити щонайменше п'ять робочих місць.

За словами Мельничука, бюджет цієї програми – 1 млрд грн.

Крім цього, уряд запустив програму грантів "Старт в ІТ" на ІТ-освіту бюджетом 1,8 млрд грн, зазначив Шмигаль. Так держава планує профінансувати освітні гранти до 30 тис. грн для 60 тис. українців. Кошти можна витратити на оплату школи чи курсів, які визначить Мінцифри.

Ця програма не для студентів чи професіоналів, а для тих, хто втратив роботу або перебуває в простої і бажає набути нових навичок у професії розробника або веб-дизайнера, зазначив він.

Поступово в "Дії" стануть доступні деталі цих, а також інших програм у рамках проєкту "єРобота", сказав прем'єр.

Як повідомлялося, цього тижня Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки з резервного фонду держбюджету 16 млрд грн на нові бюджетні програми "Надання грантів на створення бізнесу", а також іще дві програми для бізнесу в рамках нового проєкту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".