Британія хоче знизити зовнішню залежність від газу: відновити видобуток сланцевого газу, розвивати ВДЕ, атом, вугілля

Газова криза у світі виникла не в результаті російської війни проти України, наводить пресслужба уряду Великої Британії слова міністра бізнесу та енергетики Квасі Квартенга (Kwasi Kwarteng), сказані в ході конференції Second Century London Conference.

За його словами, вторгнення РФ в Україну також вплинуло на вартість енергії та безпеку. "Проте газова криза не була породжена цією війною. У міру того, як економіка знову відкривалася після локдаунів і попит різко збільшувався, ціни неминуче зростали", - сказав Квартенг.

Міністр зауважив, що Велика Британія найменше з європейських країн захищена в плані залежності від газу. "Жодна країна в Європі не застрахована і найменше Велика Британія. Хоча Велика Британія отримує дуже мало газу з Росії, ми всі вразливі перед газовими ринками, які ми не в змозі контролювати", - сказав Квартенг.

За його словами, Велика Британія вже скоротила імпорт російського газу на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка імпорту нафти з Росії скоротилася вдвічі, останнє відвантаження ЗПГ із Росії було 2 березня цього року. До кінця цього року країна більше не імпортуватиме російські види палива.

Міністр наголосив, що ситуація показує, що потрібно "повністю скоротити нашу залежність від газових ринків, від нестабільних газових ринків".

Він поставив під сумнів, чи була енергосистема країни стійка "впливу COVID-19 і вторгненню Росії", зазначивши, що їй потрібно більше розмаїття. "У найближчі десятиліття Британії знадобиться багато сотень мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій у чисту енергію, модернізацію енергосистем та нову атомну енергетику", - заявив міністр, закликавши стимулювати залучення приватних інвестицій.

"Ми не можемо здійснити перехід, якщо приватний сектор не візьме на себе ці ризики і не вкладе свій капітал. Але це означає, що нам потрібне стабільне, передбачуване та конкурентне бізнес-середовище, щоб ці компанії могли продовжувати інвестувати у Велику Британію. У нас є чіткий довгостроковий план із залучення інвестицій у нові технології, але енергетична інфраструктура за своєю природою потребує часу", - зауважив Квартенг.

Міністр зауважив, що попри наявну різноманітність енергоресурсів у країні - свій газ, ЗПГ, ВДЕ та атомну енергетику - потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

Квартенг пояснив, що Велика Британія домовляється про збільшення постачання газу з Норвегії, про продовження терміну служби вугільних електростанцій для постачання цієї зими. "Тепер вугільна електростанція West Burton залишиться відкритою цієї зими, і переговори з двома іншими британськими вугільними електростанціями продовжуються. Але ми не можемо уникнути того факту, що як змінилася геополітика, так і ми повинні змінитися", - наголосив він.

За словами міністра, йдеться також про варіанти збільшення вилучення газу з чинних родовищ та зберігання газу, заходів із енергоефективності.

У майбутньому, вважає міністр, слід збільшувати використання вітрогенерації. Так, наступного місяця буде оголошено результати 4-го раунду найбільшого аукціону з відновлюваних джерел енергії за всю історію. Влітку будуть представлені варіанти "кардинального реформування нашого ринку електроенергії". Крім того, буде оновлено політику планування та усунуто частину бюрократії, необхідної для запуску морських вітрових та сонячних проєктів.

Частиною плану щодо енергонезалежності стане водень. "Цього літа я запущу водневу бізнес-модель і раунд розподілу нашого водневого фонду з контрактами, укладеними в 2023 році. Незабаром ми почнемо переговори з першими проєктами, що підтримують закачування та зберігання вуглецю. Якщо ми зробимо це правильно, ми досягнемо нашої мети з виробництва водню в 10 ГВт цього десятиліття", - наголосив Квартенг.

Велика Британія також оновлює свої плани щодо ядерної енергетики. "Ми вагалися з цього приводу упродовж 30 років, але тепер ми усвідомлюємо важливість ядерної енергетики, тому що ми знаємо, що нам потрібні безперервні, недорогі, низьковуглецеві постачання енергії для підтримки наших відновлюваних джерел енергії. Наступного місяця ми будемо приймати заявки на завершення ядерних проєктів. Ми прагнемо відродити майданчики від Hartlepool до Heysham, від Wylfa і Trawsfynydd. Завдяки закону про ядерну енергію ми маємо нову модель фінансування, яка дозволяє знизити вартість кожного нового великомасштабного проєкту на 30 мільярдів фунтів стерлінгів. Загалом, ми хочемо побачити прогрес у будівництві до 8 нових реакторів цього десятиліття", - повідомив міністр.

Водночас, зауважив він, "ми не можемо перейти до чистої, надійної та незалежної енергетичної системи, не продовжуючи використовувати нафту та газ".

"Було б божевіллям вчинити так, як просять деякі з наших найзапекліших активістів з боротьби зі змінами клімату, і зупинити виробництво відразу. Це не лише призведе до втрати тисяч робочих місць, але й без газу ми не матимемо вловлювання вуглецю та виробництва "блакитного" водню. Ми не збираємося потурати екстремальному кліматичному лобі, але ми не заплющуємо очі на реальні небезпеки, з якими ми стикаємося через зміну клімату", - сказав Квартенг.

Тому Велика Британія не відмовляється від викопного палива, але вироблятиме його "вдома", і тому цього року планується ще один раунд ліцензування з нафти та газу.

Крім того, міністр "після довгих роздумів попросив Британську геологічну службу ще раз оцінити знання про видобуток сланцевого газу в Англії".

"Вони доповідатимуть мені наступного тижня, і я обдумаю наступні кроки. Нам завжди було ясно, що сланцевий газ може стати частиною нашого майбутнього енергетичного балансу, але ми повинні керуватися наукою і, перш за все, нам потрібна підтримка, постійна підтримка місцевих спільнот", - наголосив він.