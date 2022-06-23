Економіка

20:32 23.06.2022

Газосховища ЄС мають бути заповнені до листопада на 80%, ухвалив Європарламент

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Газосховища ЄС мають бути заповнені до листопада на 80%, ухвалив Європарламент

Європарламент ухвалив плани поповнення до зими газосховищ Євросоюзу, вони передбачають не менше 80% рівня зберігання до 1 листопада.

"Обов'язковий мінімальний рівень газу у сховищах (має бути забезпечений) на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Держави-члени (ЄС) та оператори повинні прагнути до 85%. У наступні роки метою стане 90%, щоб захистити європейців від можливих перебоїв із поставками", - йдеться у пресрелізі про новий регламент, який ухвалено в четвер на пленарній сесії ЄП.

Зазначається, що цей регламент, який має чинність закону, прийнятий у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Він уже погоджений із профільними міністрами 27 країн-членів союзу.

У тексті наголошується на необхідності для країн ЄС диверсифікувати джерела постачання газу та посилити заходи щодо підвищення енергоефективності.

Газосховища введено до розряду "критичної інфраструктури". Усі оператори сховищ повинні пройти нову обов'язкову сертифікацію, щоб уникнути ризиків втручання ззовні. Оператори, які не пройшли цю сертифікацію, повинні відмовитись від права власності або контролю над газосховищами ЄС.

До серпня Єврокомісія випустить керівництво про спільні закупівлі газу країнами ЄС. У таких закупівлях можуть брати участь від двох і більше держав-членів ЄС за принципом добровільності.

Країни з великими обсягами газосховищ будуть зобов'язані мати в них щонайменше 35% власного споживання. Країнам, які не мають сховищ, необхідно буде укласти угоди з іншими членами ЄС для зберігання необхідних їм обсягів, сказав голова парламентського комітету з промисловості, досліджень та енергетики, член фракції ЄНП з Румунії Крістіан Бушой.

Закон був прийнятий 490 голосами проти 47 за 55 утриманих. Для набуття чинності він має бути схвалений Радою ЄС.

 

 

Теги: #парламент #газ #єс #сховища

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