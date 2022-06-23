Економіка

19:25 23.06.2022

Для набуття чинності законом про управління відходами необхідно ухвалити щонайменше шість секторальних законопроєктів

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Для набуття чинності законом про управління відходами необхідно ухвалити щонайменше шість секторальних законопроєктів

Законопроєкт №2207-1-д "Про управління відходами" набуде чинності за рік, однак для початку його повноцінної роботи Верховна Рада має ухвалити щонайменше шість секторальних законопроєктів, до кожного з яких уряд має розробити та ухвалити відповідні підзаконні акти.

Про терміни набуття чинності цим документом, ухваленим ВР у цілому 20 червня, розповів міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець під час зустрічі з єврокомісаром з питань навколишнього середовища Віргініюсом Сінкявічусом у смт Бородянка Київської області в четвер.

"Ми розуміємо, що разом із Верховною Радою ми маємо розробити мінімум шість секторальних законопроєктів. До кожного з них потрібно буде розробити сумарно не менше ніж 30 постанов Кабінету Міністрів та відповідних наказів", - уточнив міністр.

За його словами, ухвалення законопроєкту є значним євроінтеграційним кроком, який дасть змогу Україні імплементувати та впровадити Європейську директиву 2008/98/EC на виконання раніше взятих нею зобов'язань перед ЄС. Закладені в документі норми фактично дадуть змогу країні створити велику інвестиційну карту України з конкретними кейсами у сфері галузі поводження з відходами та залучити іноземні кошти для їх розвитку.

Стрілець зазначив, що набуття чинності законом дасть змогу в перспективі кількох років залучити десятки мільйонів євро інвестицій в українську сміттєпереробну галузь.

За словами міністра, цей законопроєкт розробляли з 2019 року, вже є певні напрацювання, що дають змогу скоротити підготовку пов'язаних із ним підзаконних актів принаймні на півроку.

"Я впевнений, що коли закон повноцінно і за всіма статтями запрацює через рік, у нас уже будуть прийняті всі підзаконні акти, які дадуть змогу цій сучасній європейській системі (управління відходами – ІФ) справді запрацювати на повну силу", - підсумував Стрілець під час зустрічі.

Як повідомлялося, ВР 20 червня ухвалила законопроєкт №2207-1-д про нову систему управління відходами, "за" проголосували 292 нардепи за мінімально необхідних 226.

Документ дозволяє впровадити до національного законодавства основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема запровадження ієрархії управління відходами та основні вимоги до розширеної відповідальності виробника у галузі управління відходами, що виникли внаслідок його господарської діяльності.

Законопроєкт посилює контроль за збиранням та обробкою небезпечних відходів шляхом посилення вимог щодо ліцензування такої діяльності. Встановлюється порядок збирання, вивезення та обробки муніципальних відходів, забезпечується впровадження їх роздільного збирання та рециклінгу, а також вимоги до надання послуги з управління відходами та нарахування плати за неї.

Наразі законопроєкт чекає на підпис президента.

Теги: #міністр #відходи #екологія #управління

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