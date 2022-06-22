Економіка

17:55 22.06.2022

Статус кандидата в члени ЄС надасть поштовху зростанню економіки України та позитивного сигналу інвесторам - президент АСС

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Статус кандидата в члени ЄС надасть поштовху зростанню економіки України та позитивного сигналу інвесторам - президент АСС

Статус кандидата в члени Євросоюзу надасть поштовху новій траєкторії зростання ВВП України та позитивного сигналу інвесторам, вважає президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.

"Статус кандидата в члени Євросоюзу надасть поштову новій траєкторії зростання ВВП, водночас забезпечуючи величезне моральне піднесення для повоєнної економічної трансформації та впровадження реформ. Такий крок дає позитивний сигнал інвесторам, що Україна рухається у правильному напрямі", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для прозорого бізнесу немає майбутнього в Росії. Водночас компанії розглядатимуть Україну як пріоритетний напрям для повоєнних інвестицій", - вважає Гундер.

Він також висловив упевненість, що за позитивного рішення щодо такого статусу з боку членів ЄС Україна в найкоротші терміни докладе максимум зусиль для здійснення всіх необхідних реформ. Зокрема, для запровадження реальної та ефективної судової реформи, верховенства права, справедливого правосуддя та встановлення рівних правил гри для бізнесу.

"Ми побачимо комплексний підхід до створення міцної держави та конкурентоспроможної економіки", – наголосив Андрій Гундер.

"Меседж за статусом кандидата України в члени Європейського Союзу чіткий - Україна повертається додому. Україна повертається в європейську сім'ю народів, цінності, що її поділяють, і, раз і назавжди, віддаляється від ярма жорстокої задушливості Росії", - зазначив він.

Прискорення членства України у Європейському Союзі шляхом наближення національного законодавства у сфері конкуренції, митної справи, охорони здоров'я, захисту прав інтелектуальної власності, медіа тощо до законодавства ЄС – це один із ключових пріоритетів для компаній-членів Американської торгової палати в Україні для повоєнного економічного відновлення України, додав президент АСС.

Теги: #єс #асс

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