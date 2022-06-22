Страхування від військових ризиків буде одним із наріжних пунктів Плану відновлення України – Гетманцев

Національна рада з відновлення України пропонує донорам реалізувати ще до завершення війни одну з концепцій військового страхування як основу залучення інвестицій, заявив секретар Нацради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У рамках Ради ми вивчаємо досвід інших країн зі страхування військових ризиків. Це буде одним із наріжних пунктів плану. Хоча це недешева страховка, але вона має бути, якщо ми хочемо залучити інвестиції в країну", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Гетманцева, існують міжнародні організації, що страхують від військових ризиків, є варіант із допуском на український ринок міжнародних страхових компаній, а також варіант створення з міжнародною фінансовою організацією MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, член Групи Світового банку – ІФ) загального трастового фонду, як в Ізраїлі.

"У плані (відновлення) вже прописані ці підходи...Є кілька життєздатних концепцій, які ми пропонуємо і нашим донорам, і нашому суспільству", – наголосив секретар Нацради.

Він уточнив, що план відновлення України заплановано вперше подати на конференції у Лугано (Швейцарія) 4-5 липня цього року. І перша частина цього плану, найбільш деталізована, міститиме заходи, які необхідно вживати вже зараз, не очікуючи завершення бойових дій.