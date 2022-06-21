Кабмін виділив Мінекономіки 16 млрд грн із резервного фонду держбюджету на гранти для бізнесу

Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 16 млрд грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму "Надання грантів на створення бізнесу", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, повідомив він у телеграм-каналі.

Програма передбачатиме гранти та мікрогранти у формі державної допомоги, уточнив він.

"Уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми буде схвалено найближчим часом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок.

Важливий акцент усіх цих програм: створення нових робочих місць та можливість онлайн-формування заяви на отримання гранту, зазначив він.

"Тому ми об'єднали всі ці програми під загальною назвою "еРобота"", - додав глава уряду.