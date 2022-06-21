Економіка

13:29 21.06.2022

Услід за скасуванням податкових пільг на імпорт відбудеться пом'якшення валютного регулювання - Гетманцев

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Услід за скасуванням податкових пільг на імпорт відбудеться пом'якшення валютного регулювання - Гетманцев

Одразу після скасування пільг на сплату податків та мит на імпортні товари відбудеться пом'якшення валютного регулювання, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Важливо, що одразу за цим рішенням відбудеться пом'якшення валютного регулювання, зокрема скасування обмежень розрахунків за товари некритичного імпорту", - написав він у телеграм-каналі у вівторок, коментуючи ухвалення Верховною Радою законопроекту про скасування пільг на імпортні товари.

Як повідомлялося, Верховна Рада повернула мито та податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт товарів, зокрема автомобілів, з 1 липня.

Теги: #валюта #імпорт #податки #гетманцев

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