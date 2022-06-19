Економіка

16:56 19.06.2022

Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

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Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

Україна розраховує отримати від континентальної мережі ENTSO-E перші квоти на експорт електроенергії в Європу в розмірі 100 МВт наступного тижня, повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Наступного тижня, думаю, вже будемо розуміти обсяги і їх розподіл між сусідніми системними операторами (Словаччина, Угорщина і Румунія). Розраховуємо на раніше анонсовані 100 МВт, щодо їхнього розподілу між країнами ще триває дискусія", – сказав Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, НЕК "Укренерго" виконала всі шість технічних передумов, які були необхідні для початку експорту української електроенергії до Європи, що було підтверджено 8 червня фактом наданого ENTSO-E дозволу.

При цьому він наголосив, що таке рішення ENTSO-E є результатом важкої і тривалої роботи з боку України.

"Ми домоглися результату не за один день і не за один місяць. Це були важкі професійні переговори, багато компромісних рішень дали змогу скласти реалістичний, з урахуванням сьогоднішніх реалій, покроковий план відкриття і поступового збільшення експортних поставок електроенергії", – зазначив Бойко.

За його словами, важко переоцінити і політичну складову цього процесу, оскільки без підтримки з боку перших керівників держави домогтися результату навряд чи було можливо в такі короткі терміни.

Водночас він уточнив, що зараз ще відпрацьовуються окремі моменти на технічному та організаційному рівнях за запитами ENTSO-E.

"Звичайно, Україні хотілося б скоріше все узгодити, тому наші очікування певною мірою випереджають не тільки швидкість роботи Європейської бюрократичної машини, а іноді й наші можливості, які зараз часто коригуються війною... Нам вже вдалося спонукати європейців рухатися набагато швидше, ніж вони це роблять зазвичай, але місце для взаємного прискорення, безумовно, залишилося", – описав ситуацію радник прем'єра.

Бойко зазначив, що одним з найскладніших із згадуваних шести завдань було питання приєднання до так званої системи FSKAR – спрощеної процедури оплати технічних перетоків між європейськими операторами мереж.

Він пояснив, що європейці вважають технічні перетоки не зовсім класичним товаром, оскільки при паралельній роботі енергосистеми вони виникають навіть без наявності контрактів на комерційні перетоки. Відповідно, системні оператори домовилися оформляти їх за спрощеною процедурою - на основі даних погодинного комерційного обліку міждержавних перетоків. Їх оплачують без митних декларацій і навіть без традиційних виставлених рахунків – оперують внутрішньою технічною звітністю.

"У нас було два варіанти рішення – або шляхом внесення суттєвих змін до митного та Податкового кодексів надати можливість НЕК здійснювати оплату/приймати кошти в українському правовому полі, або створити структуру з європейською реєстрацією і делегувати цю функцію їй. В результаті було створено дочірнє підприємство НЕК "Укренерго" з реєстрацією в Брюсселі (з одним штатним працівником за сумісництвом)", – пояснив член наглядової ради "Укренерго", зазначивши, що наявність такої юрособи дозволяє Україні без змін до митного та Податкового кодексів вирішити це питання в Європейському правовому полі.

Як повідомлялося, 8 червня поточного року оператори систем передачі континентальної Європи дали позитивну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення експорту електроенергії з України після синхронізації її енергосистеми з європейською 16 березня. В "Укренерго" пояснили, що для початку поетапного збільшення чистої пропускної здатності експортного напрямку необхідно було виконати шість технічних передумов для схвалення регіональної групи континентальної Європи.

Слідом за схваленням ENTSO-E повинна узгодити перші квоти на експорт на додачу до обсягів у напрямках Польщі та Молдови, які "Укренерго" після перерви, пов'язаної з процесом синхронізації, відкрила в березні і травні відповідно.

До Польщі ДТЕК експортує на рівні 210 МВт, до Молдови НАЕК "Енергоатом" – на рівні 150 МВт. Загалом пропускна здатність зв'язків за цими напрямками становить не більше 800 МВт.

Повне інтерв'ю з Юрієм Бойком буде незабаром опубліковано на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та інтернет-порталі "Енергореформа".

Теги: #бойко #укренерго

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