Рада має намір передбачити обов'язкову наявність бомбосховищ під час будівництва нових споруд

Верховна Рада має намір передбачити обов'язкову наявність бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.

Прийняття відповідного законопроєкту № 7398 за основу підтримав 271 народний депутат на пленарному засіданні в неділю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує розгорнути в Україні мережу захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ в новобудовах), які гарантуватимуть громадянам безпеку від військових злочинів.

Документ пропонує обов'язковий розділ з інженерно-технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях. У разі відсутності цього розділу забороняється затвердження містодокументації.

Проєктна документація на об'єкти, що за класом наслідків належать до об'єктів із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, де постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов'язково повинна передбачати розділ з інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а також забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Законопроєкт передбачає створення трьох нових електронних реєстрів, що міститимуть дані про адреси, будівлі та споруди, адміністративно-територіальні одиниці та тергромади.

Це дасть змогу вирішити проблеми, пов'язані з обліком нерухомості, створить передумови для захисту права власності на об'єкти нерухомого майна та для розвитку системи оподаткування. Крім того, реєстри стануть важливим ресурсом для державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).