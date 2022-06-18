Кабмін зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та 6 міс. після і передав НАК шість ТЕЦ

НАК "Нафтогаз України" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення постачатиме природний газ операторам газорозподільних систем (облгазам) за фіксованою ціною, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду – ще один крок до стабільного постачання газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", – прокоментував він у суботу в телеграм відповідну постанову Кабінету міністрів.

Прем'єр додав, що для забезпечення безперебійного постачання тепла та електроенергії уряд також доручив передати шість державних ТЕЦ у власність "Нафтогазу".

"Це дозволить більш ефективно витрачати ресурси та керувати цими підприємствами, а також підготувати їх до зими", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ще 4 серпня 2021 року ухвалив рішення про передачу НАК "Нафтогаз України" до статутного капіталу керованих Фондом держмайна пакетів акцій (понад 99%) АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", а також цілісного майнового комплексу ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль". Однак, досі це рішення не було реалізовано.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) слідчий суддя Печерського суду Києва передав до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

На світлинах, якими ілюстровано повідомлення про передання АРМА обл- та міськгазів, зображено приміщення "Черкасигаз" та підприємства Регіональної газової компанії (РГК) бізнесмена Дмитра Фірташа: "Хмельницькгаз", "Чернігівгаз", "Вінницягаз", "Дніпропетровськгаз", "Київоблгаз" , "Тисменицягаз".

Потім наприкінці травня уряд доручив АРМА передати ці облгази до управління АТ "Чорноморнафтогаз".