Економіка

20:32 17.06.2022

SCM залучив Covington&Burling для створення механізму репарацій РФ

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SCM залучив Covington&Burling для створення механізму репарацій РФ

SCM, найбільша українська приватна фінансово-промислова група, починає працювати з міжнародною компанією Covington&Burling над створенням юридичного механізму для системи міжнародних репарацій за рахунок Росії на користь України та українців, повідомила директор із комунікацій SCM Наталія Ємченко.

"Ми (SCM) починаємо довгий шлях пошуку/напрацювання/створення юридичного механізму для системи міжнародних репарацій за рахунок Росії на користь України та українців", - написала вона у фейсбуці в п'ятницю.

Ємченко пояснила, що зараз просто відсутній юридичний механізм змусити Росію відповісти, зокрема, грошима за все, що вона "вкрала, зруйнувала, знецінила".

За її словами, механізм буде спільним і повинен працювати як для SCM, так і для України та всього світу, щоб він міг позиватися до Росії.

SCM – міжнародна інвестиційна компанія, представлена у семи країнах Європи та Північній Америці. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах.

Власник SCM Рінат Ахметов місяць тому заявив, що розв'язана війна РФ призвела до знищення або консервації активів SCM капіталізацією понад $20 млрд.

 

 

Теги: #україна #росія #scm #репарації

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