Економіка

19:32 17.06.2022

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знову виріс - до $1,06 млрд

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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знову виріс - до $1,06 млрд

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 13 до 17 червня зріс до $1 млрд 55,6 млн із $786,3 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав $8,3 млн, що ненабагато більше за обсяги купівлі в попередні п'ять тижнів (від $5,5 млн до $7,5 млн).

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні, і три тижні тому тижнева інтервенція Нацбанку підскочила до рекордних $1 млрд 431,6 млн.

Ці заходи дозволили у перші два тижні знизити обсяги інтервенцій, однак минулого тижня вони знову зросли, вдруге з початку війни, перевищивши $1 млрд.

Водночас, завдяки вжитим НБУ заходам, курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 із істотним зниженням спреда. Минулого тижня він становив близько 35,15-35,25 грн/$1, цього гривня трохи подешевшала – до 35,55-35,8 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в травні зросли до $3,4 млрд із $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що у червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні. На таке зростання розраховує також і Нацбанк країни, чиї міжнародні резерви у травні скоротилися приблизно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

"Ми очікуємо, що міжнародної допомоги в найближчі місяці буде достатньо, щоб запобігти зниженню резервів НБУ", - сказав днями заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Загалом від початку року до 17 червня Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 841,1 млрд та EUR110,97 млн, а продав $11 млрд 223,1 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти склала $1 млрд 184,2 млн та EUR110,97 млн, а продаж $8 млрд 452,9 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.

 

 

Теги: #статистика #інтервенції

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