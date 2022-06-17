Україна отримала $773 млн пільгового кредиту від Канади через рахунок МВФ - Мінфін

Державний бюджет України отримав 1 млрд канадських доларів (еквівалент $773 млн) пільгового кредиту від Канади на термін десять років під 1,69% річних, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.

"Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду", – наголошується у пресрелізі відомства.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував уряду Канади та особисто віцепрем'єру - міністру фінансів Христі Фріланд за "непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу", наголосивши на надважливій своєчасності підтримки.

Кошти буде скеровано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків, уточнив Мінфін.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти з використанням цього рахунку мають спрямовуватись на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Канада виділила ці кошти 9 червня. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва подякувала Канаді, зокрема за додаткове зобов'язання у розмірі 250 млн канадських доларів. "Ваша щедрість допоможе Україні з платіжним балансом та бюджетними потребами, а також допоможе стабілізувати економіку", – наголосила глава МВФ.

Міністр фінансів України раніше прогнозував, що у червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд із $1,5 млрд у травні.

На таке зростання розраховує також і Нацбанк країни, чиї міжнародні резерви у травні скоротилися приблизно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

"Ми очікуємо, що міжнародної допомоги найближчими місяцями буде достатньо, щоб запобігти зниженню резервів НБУ", - зазначив днями заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.