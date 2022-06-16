ЄБРР надасть EUR24 млн кредит МХП

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит агрохолдингу МХП у розмірі EUR24 млн, відповідне рішення рада директорів банку схвалила у четвер.

"Проєкт містить фінансування потреб МХП в оборотному капіталі для рослинництва. Основна мета проєкту – забезпечити достатнє фінансування для успішного посівного сезону", – наголошується в інформації на сайті банку.

Відповідно до неї, кредит підтримується технічною допомогою програми підтримки підготовки проєктів для агробізнесу в Україні для покриття витрат на юридичну експертизу, що фінансується Фондом технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

Крім того, по ньому надається покриття ризику збитків зі Спеціального фонду акціонерів (SSF) або іншого донорського фінансування.

Безпосереднім отримувачем кредиту виступає ПАТ "МХП" – дочірнє підприємство Групи МХП, одного з провідних виробників зерна, птиці та кормів в Україні та Південно-Східній Європі. Група керує земельним банком площею 360 тис. га України.

МХП у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку проти $133 млн чистого збитку у 2020 році, а його виторг зріс на 25% - до $2,37 млрд.