Економіка

06:14 16.06.2022

ФРС підвищила ставку на 75 б.п., планує її швидкий підйом цього року

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ФРС підвищила ставку на 75 б.п., планує її швидкий підйом цього року

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 75 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 1,5-1,75% річних, йдеться у комюніке Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання 14-15 червня.

Востаннє американський ЦБ піднімав ставку на 75 б.п. 1994 року.

З початку поточного року ставку підвищено вже на 150 б.п.

Медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що до кінця поточного року ставка становитиме 3,4%, до кінця 2023 року - 3,8%, до кінця 2024 року - 3,4%.

FOMC твердо прихильний до повернення інфляції в США до цільового рівня в 2%, наголошується в заяві ФРС.

У документі йдеться, що загальна економічна активність зросла після спаду у першому кварталі. "Зростання кількості робочих місць в останні місяці було високим, і безробіття залишається низьким", - зазначають у ФРС.

При цьому інфляція залишається підвищеною, що зумовлено дисбалансом попиту та пропозиції, спричиненим пандемією, зростанням цін на енергоресурси та загальним інфляційним тиском, йдеться у комюніке.

"Вторгнення Росії в Україну створює величезні гуманітарні та економічні труднощі. Наслідки для економіки США є вкрай невизначеними. Вторгнення та пов'язані з ним події створюють додатковий підвищувальний тиск на інфляцію та позначаються на глобальній економічній активності", - наголошується у документі. У заяві ФРС за підсумками травневого засідання йшлося, що ці події "можуть позначитися" на економічній активності.

"Крім того, викликані пандемією локдауни в Китаї, ймовірно, погіршать проблеми в ланцюгах постачань. FOMC надзвичайно уважний до інфляційних ризиків", - наголошується в документі.

"FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Для підтримки цієї цілі комітет вирішив підняти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 1,5-1,75% річних і вважає, що подальші підвищення будуть виправданими. Крім того, FOMC продовжить скорочувати портфель US Treasuries, облігацій державних агентств та забезпечених іпотекою цінних паперів відповідно до плану, представленого у травні", - йдеться в комюніке.

У травні ФРС заявила, що скорочуватиме розмір свого балансу за рахунок коригування обсягів реінвестування надходжень від паперів, що погашаються. Так, реінвестуватися на ринку будуть лише надходження понад ліміти, що становлять $30 млрд на місяць у випадку US Treasuries і $17,5 млрд на місяць у випадку іпотечних облігацій. З вересня ці ліміти буде підвищено до $60 млрд і $35 млрд на місяць відповідно.

"Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відслідковувати вплив інформації, що надходить, на економічний прогноз. Федрезерв готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні завадити досягненню цілей FOMC, - йдеться в комюніке. - Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включаючи дані зі сфери охорони здоров'я, про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, події на фінансових ринках, а також про міжнародні події".

Усі члени FOMC за винятком голови Федерального резервного банку Канзас-Сіті проголосували за зростання ставки на 75 б.п. у середу. Естер Джордж виступала за підвищення ставки на 50 б.п.

Dow Jones Industrial Average перейшов до зниження після публікацій рішень ФРС, втрачає 0,3%. S&P 500 коливається між зростанням та зниженням, Nasdaq Composite скоротив підйом до 0,8%.

Теги: #сша #фрс #засідання #підсумки

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