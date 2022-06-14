Кабмін збереже програму "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ

Кабінет міністрів збереже програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на підвищення облікової ставки Національним банком, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Хочу всіх запевнити, що програма була, є і буде. Незважаючи на ситуацію зі ставками та рішенням Нацбанку, ми розвиватимемо програму, щоб малий і середній бізнес не просто вистояв, а й мав можливість зростати", – сказав він під час засідання уряду у вівторок.

Він додав, що уряд працює над спрощенням умов здобуття таких кредитів.