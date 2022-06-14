Економіка

17:54 14.06.2022

Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій

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Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій

Кабінет Міністрів України спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель і споруд унаслідок бойових дій, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Згідно з повідомленням міністра у фейсбуці, уряд: визначив, що фіксація пошкоджень здійснюється щодо об'єктів будь-якої форми власності; встановив, що обстеження пошкоджених об'єктів здійснюватиметься за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного чи технічного обстеження; регламентував зміст самого акта комісійного обстеження та його приблизної форми.

За словами Чернишова, передбачено, що надалі буде розроблено функціонал, який дасть змогу створювати акти комісійного обстеження в електронній формі за допомогою порталу "Дія".

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у вівторок повідомив, що уряд затвердив єдину й уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами.

"Раніше така довідка складалася у довільній формі. Тепер кожен громадянин, якому пошкодили або зруйнували житло, матиме цифровий документ, який підтверджує його збитки", - сказав він.

За словами прем’єра, цим рішенням уряд також закладає базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна.

 

Теги: #кабмін #пошкодження #нерухомість #руйнування

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