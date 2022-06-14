Економіка

16:23 14.06.2022

Україна та ЄС погодили текст угоди про лібералізацію автоперевезень

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Україна та ЄС погодили текст угоди про лібералізацію автоперевезень

Єврокомісія погодила фінальний текст спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна-ЄС.

Як наголошується у повідомленні на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України у фейсбуці, фінальні консультації між делегаціями України та Європейської Комісії відбулися за участю керівництва міністерства.

Текст угоди передбачає виконання двосторонніх і транзитних перевезень українськими перевізниками без дозволів.

Підписання документа заплановане на кінець червня.

"Завдяки укладанню такої угоди ми зможемо суттєво покращити та прискорити логістику між Україною та ЄС. Це критично важливо саме зараз, коли в умовах блокади морських портів українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах. Паралельно ми працюємо над розбудовою прикордонної інфраструктури, яка значно збільшила би пропускну спроможність на західних кордонах", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як зазначають у міністерстві, обмежена кількість дозволів на міжнародні перевезення була досить критичною проблемою для українських перевізників упродовж останніх п'яти років, оскільки за цей час товарообіг із країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%.

Водночас кількість дозволів на міжнародні перевезення в окремі країни ЄС скорочувалася, що призводило до великих втрат і українських перевізників, і економіки країни загалом.

У Мінінфраструктури наголосили, що підписання спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автотранспортом Україна-ЄС скасовує необхідність отримання відповідних дозволів на постійній основі й дасть змогу уникнути зупинення експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Як повідомлялося, на початку лютого поточного року Україна й Туреччина в рамках Угоди про зону вільної торгівлі досягли домовленості щодо повної лібералізації автомобільних перевезень.

 

Теги: #транспорт #перевезення #єврокомісія #угода

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