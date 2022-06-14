Економіка

12:12 14.06.2022

"Укрпошта" відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress

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"Укрпошта" відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress

АТ "Укрпошта" з 15 червня відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress/Cainiao.

Як написав у телеграм-каналі у вівторок гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, доставка здійснюватиметься через одну з європейських країн і потім доставлятиметься в Україну "Укрпоштою".

"На старті - 14 областей. Але якщо ви живете в одній зі східних областей, яку поки що не відкрив "Алі", ви можете замовити посилку на знайомих, а вони вже надсилатимуть вам її в будь-який куточок України, де працює "Укрпошта" (а ми працюємо у всій країні)", - наголосив він.

Точних термінів доставки в "Укрпошті" не називають, проте обіцяють робити все, щоби повернути довоєнні показники.

З 15 червня доставка з AliExpress буде доступна для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", з 15 червня також відновлює доставку з онлайн-магазину AliExpress (Китай) безпосередньо в Україну.

Наразі оновлена програма платформи AliExpress недоступна користувачам в Україні. Стара програма платформи також працює далеко не у всіх користувачів, вимагаючи переходу на нову версію.

 

Теги: #укрпошта #смілянський #aliexpress

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