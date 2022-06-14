Зернотрейдери просять уряд України організувати зерновий коридор через Молдову

Об'єднання зернотрейдерів "Українська зернова асоціація" (УЗА) звернулося до уряду з проханням організувати зерновий коридор для транспортування зерна до річкових портів Дунаю через прикордонний перехід біля с. Паланки (Молдова), дорога дорогу якого раніше не використовувалася використовували для агроекспорту.

Відповідний маршрут УЗА запропонувала як альтернативу проїзду залізничним мостом через Білгород-Дністровський лиман, який був пошкоджений через багаторазовий обстріл росіян і зараз не функціонує, повідомляється на сайті асоціації у вівторок.

УЗА нагадала, що до російського вторгнення Україна експортувала 95-98% агропродукції через морські порти, у натуральному обсязі - по 5-6 млн. тонн щомісяця. Однак після блокади чорноморських морських портів Україна може перевозити альтернативними шляхами не більше ніж 1,5 млн. тонн зна місяць.

"Наразі велика частина експорту зерна здійснюється через українські порти Дунаю. На жаль, один із шляхів доступу до дунайських портів – міст через Дністровський лиман пошкоджений та наразі рух залізничних вагонів та автомобільного транспорту значно ускладнений. Іншим шляхом доступу до портів Дунаю є автомобільна дорога через село Паланку (Молдова)В даний час більша частина експорту зерна здійснюється через українські порти Дунаю. На жаль, один із шляхів доступу до дунайських портів - міст через Білгород-Дністровський лиман, який пошкоджений, і зараз рух залізничних вагонів та автомобільного транспорту дуже утруднений. Альтернативним шляхом доступу до портам Дунаю є автомобільна дорога через село Паланка (Молдова)", - зазначає УЗА.

Тим часом, Водночас дорога до Паланки раніше не була задіяна під перевезення комерційних вантажів, тому її пропускна спроможність значно обмежена.

Враховуючи вищезазначений та поточний стан справ в Україні, УЗА просить уряд створити "зелений коридор" для перевезення зернових вантажів на експорт через дунайські порти, зокрема на ділянці поблизу с. Паланкиа, підсумувала асоціація у повідомленні.

Українська зернова асоціація (УЗА) – об'єднання виробників, переробників та великих експортерів зерна, які щорічно експортують близько майже 90% української зернової продукції.