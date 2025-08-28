Інтерфакс-Україна
16:43 28.08.2025

Голова Держводагентства: Дунай має потенціал забезпечити водою південь України

Стік нижньої частини Дунаю має достатній об’єм, щоб забезпечити водою значну частину території України, заявив голова Держводагентства Ігор Гопчак.

"Весь стік із території України без річки Дунай не є суттєвим, але разом із нею — це достатній об'єм води", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами голови відомства, ідея перекидання частини стоку для забезпечення водою мешканців півдня України "має право на життя", але повинна базуватися на науково обґрунтованому проєкті, який пройде стратегічну та екологічну оцінку.

"Якщо такий проєкт надійде до Держводагентства, ми його, звичайно, розглянемо", - додав Гопчак.

Теги: #дунай #ігор_гопчак

