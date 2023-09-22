УДП запустило пілот із транспортування зерна з Нижнього Дунаю до порту Констанца

ДК "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) повідомило про початок довгострокового співробітництва з великим зернотрейдером, завдяки якому баржеві каравани пароплавства, що прямують до Сербії з українською рудою, на зворотному шляху почнуть перевозити зернові, повідомила пресслужба компанії.

"Після вивантаження залізорудної сировини (ЗРС) у Смедерево виконується замивання першого каравану. Після чого він стане під навантаження в угорському порту Чепель. Потім Констанца, Ізмаїл і знову Середній Дунай", - написала УДП у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, лінія наразі працює в пілотному режимі.

У компанії наголосили, що будують довгострокову бізнес-модель, тому думають про збереження вантажопотоку і після відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси. Для цього знаходять стратегічних партнерів і відпрацьовують моделі роботи на Середньому Дунаї.

"Завдання - навіть на довгому плечі забезпечити високу рентабельність і швидкий обіг флоту", - зазначили в УДП і додали, що не хочуть повторити проєкт із перевезення ЗРС і зернових, що діяв раніше і завершився банкрутством.

Щоб уникнути помилок, в УДП зосередилися на контролі витрат палива, онлайн-моніторингу переміщення суден, модернізації системи забезпечення, почали працювати напряму з власниками вантажів.

В УДП сподіваються, що зможуть завдяки співпраці з IFC вирішити і проблему застарілої тяги. Модернізований самохідний флот отримає сучасні екологічні двигуни (сертифіковані Stage V) з меншими витратами пального, що зробить далекі рейси більш рентабельними.

Джерело: https://t.me/udp_official/540