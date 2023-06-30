Економіка

15:57 30.06.2023

Розвиток гирла Бистре на Дунаї надасть змогу наростити експорт агропродукції на мільйон тонн щомісяця - Васьков

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Розвиток гирла Бистре на Дунаї надасть змогу наростити експорт агропродукції на мільйон тонн щомісяця - Васьков

Для вишукування нових резервів нарощування експорту української агропродукції Україні доведеться розбудовувати гирло Бистре - український канал до Чорного моря, що дасть змогу наростити експорт через Дунай на мільйон тонн до наявних 2,2-2,3 млн тонн щомісяця, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

"Таке інфраструктурне рішення не матиме жодних негативних наслідків. Це виключно позитив для всіх країн, через які протікає Дунай", - сказав заступник міністра на засіданні зернового клубу Української Зернової Асоціації (УЗА) в п'ятницю.

Васьков також наголосив на необхідності організації цілодобової роботи на каналі Соліна в Румунії, який наразі працює лише 17 годин на добу, що позначається на темпах роботи та суттєво їх уповільнює.

"Зараз у румунському гирлі Дунаю Соліна та українському гирлі Бистре скупчилася така кількість суден, що цей шлях необхідно розвивати. Це дохід, насамперед, румунського бюджету", - наголосив він.

За інформацією заступника міністра, ключовим питанням у нарощуванні експортної можливості Дунаю є організація рейдових перевалок у румунських територіальних водах.

Реалізація цих трьох складових надасть змогу експортувати через Дунай ще мільйон тонн аграрних вантажів до транспортованих нині 2,2-2,3 млн тонн щомісяця, пояснив він.

"Завдання української сторони: узгодити з Румунією можливості перевезень українським дунайським флотом української сільгосппродукції до рейдової точки, зазначеної румунською стороною. Технічно це питання можна вирішити за наявності політичної волі протягом тижня", - пояснив Васьков.

За його інформацією, Україні для початку будь-яких дій необхідно отримати згоду румунської сторони, оскільки в рамках конвенції ESPOP, до якої долучилася Україна, вона є обов'язковою. Україну в цьому питанні підтримує Європейська Комісія. Український уряд очікує початку роботи нового уряду Румунії і планує провести зустріч для обговорення комплексу питань, пов'язаних з рухом аграрних вантажів Дунаєм.

Теги: #дунай #експорт #агропродукція

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