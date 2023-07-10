Економіка

16:39 10.07.2023

Через Дунайський шлях можна експортувати 30-35 млн тонн українського зерна щорічно - УЗА

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Через Дунайський шлях можна експортувати 30-35 млн тонн українського зерна щорічно - УЗА

Організація рейдової перевалки українського зерна в румунських територіальних водах, забезпечення цілодобової роботи Сулинського каналу та розвиток українського гирла Бистре дадуть змогу експортувати через Дунайський шлях 30-35 млн тонн зерна щорічно, заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

"Попри те, що минулого сезону Україна відправила на експорт 58 млн тонн зерна, вже в цьому сезоні експорт може становити всього 44,8 млн тонн. Це пов’язано і з меншим врожаєм цього року, і дорожнечею логістики, яка фактично завдає збитків українським виробникам", - сказав він на конференції FAO, присвяченій Чорноморській зерновій ініціативі.

Як наголошується в пресрелізі УЗА, Горбачьов нагадав, що постійне блокування РФ роботи "зернового коридору" коштувало українським аграріям понад $1 млрд виплат за простій суден. Водночас суттєво подорожчала логістика експорту через сухопутний кордон, це "з'їдає доходи виробників".

Тому, за його словами, морський шлях особливо важливий для експорту сільгосппродукції з України, зокрема за рахунок налагодження роботи "зернового коридору" навіть без участі РФ. Водночас потрібно розвивати Дунайський шлях за рахунок організації якірної стоянки в румунських територіальних водах для перевалки зерна на великотоннажні судна. Це дасть змогу значно знизити вартість логістики і посприяє просуванню незалежного від "зернового коридору" маршруту.

Горбачьов також наголосив на проблемі мінування українських сільськогосподарських земель, яка позначиться на здатності України відновити зернове виробництво до довоєнних показників.

"Падіння виробництва зернових та олійних зі 106 млн тонн перед повномасштабним вторгненням до 69 млн тонн цього року має величезний вплив на зростання цін на світовому ринку і посилення продовольчої інфляції, яка навіть в країнах ЄС досягла 15% і вище", - сказав Горбачьов.

УЗА наголосила на необхідності розмінування українських сільгоспугідь і попросила збільшити допомогу в цьому напрямі, щоб відновити сільгоспвиробництво в Україні та зменшити тиск на ціни на світовому ринку продовольства.

 

Теги: #зерно #дунай #уза

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