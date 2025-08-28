Інтерфакс-Україна
12:05 28.08.2025

Голова Держводагентства: Водну кризу у постраждалих від воєнних дій регіонах можна подолати

Голова Держводагентства: Водну кризу у постраждалих від воєнних дій регіонах можна подолати

Україна має ресурси й потенціал для подолання водної кризи у постраждалих внаслідок воєнних дій регіонах, заявив голова Держводагентства Ігор Гопчак.

"По всій Україні працюють наші басейнові управління та регіональні офіси з досвідченими фахівцями. Вони точно знають, що робити", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для цього потрібні лише безпечний доступ до водних об'єктів та достатнє фінансування.

"За цих умов спеціалісти зможуть якісно виконати всю необхідну роботу в своїх регіонах. Тому ми з усім впораємося", - наголосив Гопчак.

