ТЧХУ та Держводагентство підписали меморандум про забезпечення водою населення України

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Державне агентство водних ресурсів України підписали меморандум про забезпечення потреб населення водою.

"Велика війна поставила нові виклики перед Українським Червоним Хрестом. Якщо раніше нашим пріоритетом була підтримка медичної та соціальної сфер, то наразі ми реалізовуємо 138 напрямів і програм. Одним із таких пріоритетних напрямів, що виник у результаті реагування на Каховську катастрофу, став напрямок WASH, спрямований на створення умов для забезпечення українців водою. Саме тому Український Червоний Хрест як найбільша національна гуманітарна організація, яка відповідно до закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" є допоміжним органом уряду, готова долучитися до співпраці з Державним агентством водних ресурсів з метою допомоги в забезпеченні водою наших громадян", - цитує генерального директора Українського Червоного Хреста Максима Доценка ТЧХУ у фейсбуці.

У ТЧХУ наголосили, що стале управління водними ресурсами, посилення технічної спроможності водного господарства, а також підтримка громад, що мають проблеми із питною водою, важлива та необхідна, особливо зараз, коли водні ресурси України зазнали негативного впливу внаслідок війни.

За словами очільника Держводагентства Михайла Янчука, одним із пріоритетних напрямів співпраці з Українським Червоним Хрестом є надання допомоги у вигляді забезпечення доступу до води вразливим категоріям населення, яке постраждало внаслідок бойових дій.

ТЧХУ готове взяти участь у підтримці сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, у забезпеченні централізованим водопостачанням; сприяти водозабезпеченню територій, постраждалих унаслідок воєнних дій; надати підтримку у підвищенні стійкості функціонування інфраструктури водного господарства, зокрема для реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

Крім того, співпраця передбачає проведення спільних інформаційних заходів з питань води та довкілля, зменшення ризиків стихійних лих, дбайливого ставлення до водних ресурсів, правил безпечної поведінки в ситуаціях, пов’язаних із наслідками війни та іншими видами загроз.