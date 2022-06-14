Україна суттєво розширила перелік послуг критичного імпорту, дозволила імпортувати бджіл, помідори та металобрухт

Послуги посередників з оптової торгівлі, юридичні послуги, аудит та податковий консалтинг, послуги у сфері прав інтелектуальної власності, інжинірингові, архітектурні та інженерні послуги, послуги з формування документів та звітності, консультаційні послуги, послуги з сертифікації продукції входять до переліку критичного імпорту.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів №673 від 7 червня розміщено на його сайті.

Відповідно до неї, до цього переліку також додано, зокрема, такі послуги, як ремонт салонів автомобілів, локомотивів та вагонів, передплати інтернет-платформи та інші доступи до програм, а також інші інформаційні послуги, послуги з розробки лікарських засобів.

Окрім того, у переліку поштові послуги, а також низка послуг у сфері IT і логістики.

Уряд також частково відкоригував та розширив перелік товарів критичного імпорту. Зокрема до нього були внесені бджоли, джмелі, молочна сироватка, вершкове масло, свіжі помідори, макаронні вироби, низка безглютенових продуктів.

Оновлений список поповнився вогнетривкою глиною, мармуром, вапняним флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластиліном, вікнами, балконними дверима, металобрухтом і трамвайними вагонами.

Як повідомлялося, запроваджений із початком війни перелік критичного імпорту, за оцінками в НБУ, після численних розширень сьогодні покриває майже 90% всього довоєнного імпорту товарів та орієнтовно 40% імпорту послуг.