Економіка

21:15 13.06.2022

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

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Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на шість тисяч

Кількість вкладників серед громадян і бізнесу за минулий тиждень збільшилася на 6 тис. – до 89 тис., тоді як тижнем раніше зростання склало 7 тис., повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) у понеділок.

Центробанк зазначив, що станом на 13 червня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації досяг 8,8 млрд грн (приріст за тиждень близько 3 млн грн проти 700 млн грн тижнем раніше), $65 млн ($1,9 млн проти $5,7 млн) та EUR27,2 млн (EUR500 тис проти EUR100 тис).

Водночас обсяг вкладень нерезидентів за минулий тиждень збільшився на 21,7 млн грн – до 349,2 млн грн проти 49,2 млн тижнем раніше.

Загалом Міністерство фінансів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну провело 45 аукціонів з продажу військових облігацій та залучило до держбюджету майже 79,7 млрд грн, близько $214,8 млн та EUR228,8 млн.

Водночас Нацбанк за цей час купив військових облігацій на 190 млрд грн.

 

 

Теги: #війна #овдп

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