Економіка

20:19 10.06.2022

Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

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Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

Незважаючи на точкові поновлення робіт на будівельних майданчиках України, будівельна галузь за три місяці війни скоротилася більш ніж на 70%, тоді як собівартість будівництва зросла на 20%, повідомив генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

"Можу констатувати, що, незважаючи на заяви окремих девелоперів про відновлення роботи, зокрема і "Ковальська" відновила, ринок скоротився більш ніж на 70%. Це якщо розглядати обсяги виконання будівельних робіт, споживання будівельних матеріалів", - розповів Пилипенко під час онлайн-конференції "План Маршалла" та урбаністичні перспективи українських міст після війни: стратегії економіки та містобудування" у четвер.

За його словами, собівартість будівництва об'єктів зросла більш ніж на 20%, зокрема через суттєве подорожчання будівельних матеріалів, логістики, інфляції та зростання курсу валют.

Водночас ринок первинної нерухомості фактично зупинився. "Поки що немає сигналів для швидкого виходу з цього стану", – зазначив він.

Пилипенко зазначив, що підвищення облікової ставки до 25% фактично унеможливило фінансування бізнесу, тому інвестиції в нові проєкти перебувають під питанням. Окрім того, поки що відсутні механізми фінансування проєктів відновлення іноземними державами та інвесторами.

На його думку, найближчим часом основною будівельною активністю будуть проєкти аварійних ремонтів, демонтажу, зведення тимчасових споруд.

"Реально оцінюючи ситуацію, держава в умовах бойових дій, що тривають, не може повноцінно і масштабно фінансувати будь-які проєкти відновлення. У неї немає коштів для цього, і зараз інші пріоритети. Тому з точки зору будівельної активності, максимум забудовники можуть розраховувати на аварійні ремонти, демонтажі або зведення тимчасових інженерно-технічних споруд, мостів", – повідомив він.

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek та ін.

Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях. Загальна кількість працівників – 5 тис. осіб.

Також, до групи входить Ковальська Нерухомість, яка займається будівництвом житлових об'єктів у Києві. У її портфелі – 20 завершених житлових проєктів.

 

 

Теги: #війна #тенденції #будгалузь

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