Економіка

07:11 09.06.2022

Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової

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Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової

 Ставка дохідності військових облігацій внутрішньої держпозики, через які Нацбанк України фінансує бюджет, буде прив'язана до облікової ставки, тоді як донедавна вона становила 11% річних.

"Плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, що закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року", – йдеться в постанові Кабінету Міністрів №659 від 7 червня, оприлюдненій на сайті уряду.

Раніше постановою від 13 травня Кабмін збільшив граничний термін обігу цих паперів із 15 до 30 років.

Інші умови залишено без змін: номінал – 1 тис. грн, купонний період – один рік, обсяг випуску – до 400 млн грн.

Як повідомлялося, Нацбанк із 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних, очікуючи, що Мінфін слідом збільшить дохідність ОВДП. Однак Мінфін поки що відмовився це робити, зберігши ставки на ринкових аукціонах у діапазоні від 9,5% до 11,5% річних залежно від терміну розміщення. Це призвело до падіння обсягів продажу до 0,8 млрд грн.

Нацбанк від початку війни придбав військових облігацій на 120 млрд грн, тоді як ринковий обсяг запозичень становив 93,27 млрд грн, а загальне фінансування держбюджету за цей час – 411,88 млрд грн.

Теги: #нбу #фінансування #овдп #умови
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