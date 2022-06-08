Економіка

11:01 08.06.2022

СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

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СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець 2022 року, тоді як квітневий прогноз передбачав 15%, повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Зростає інфляційний тиск... Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", - сказав Банерджі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.

"Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми й уже виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення, як і раніше, матимуть вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", - зазначив регіональний директор СБ.

При цьому СБ залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%.

"Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені в наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі", – зазначив Аруп Банерджі.

Теги: #прогноз #інфляція #світовий_банк
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