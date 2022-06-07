Економіка

18:29 07.06.2022

Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу в ПСГ на початок ОЗП до 19 млрд куб. м – Шмигаль

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Уряд доручив "Нафтогазу" довести запаси газу в ПСГ на початок ОЗП до 19 млрд куб. м – Шмигаль

Кабінет Міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" на початок опалювального сезону 2022-2023 років довести запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) до 19 млрд куб. м, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд прораховує відразу кілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими. Сьогодні даємо доручення НАК "Нафтогаз", щоб до початку опалювального сезону в наших газосховищах було щонайменше 19 млрд куб. м блакитного палива", – сказав він під час засідання уряду у вівторок.

За його словами, станом на 1 червня в українських ПСГ зберігається 10 млрд куб. м газу, що на 1 млрд куб. м більше, ніж було на кінець ОЗП, та на 7,5%, або на 700 млн куб. м більше, ніж, наприклад, становили середні показники 2014-2018 років.

Прем'єр додав, що обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд куб. м, споживання – від 21 до 24 млрд куб. м.

"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – резюмував глава Кабміну.

Теги: #газ #нафтогаз #кабмін #псг #шмигаль
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