Шмигаль доручив міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу.

"На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, завдяки грантовій підтримці малих та середніх підприємців і виробників уряд розраховує "розігріти" економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

"Дав завдання міністерствам невідкладно розробити пропозиції та подати на розгляд уряду", - додав він.