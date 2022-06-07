Економіка

09:35 07.06.2022

Шмигаль доручив міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу

1 хв читати
Шмигаль доручив міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу.

"На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, завдяки грантовій підтримці малих та середніх підприємців і виробників уряд розраховує "розігріти" економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

"Дав завдання міністерствам невідкладно розробити пропозиції та подати на розгляд уряду", - додав він.

 

Теги: #бізнес #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 06.06.2022
Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

09:49 06.06.2022
Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

17:38 03.06.2022
Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

10:16 03.06.2022
ЄБА опитала 101 компанію, майже половина з них відновила повноцінну роботу

ЄБА опитала 101 компанію, майже половина з них відновила повноцінну роботу

17:56 02.06.2022
Україна закликає партнерів на рівні урядів, місцевої влади, окремих компаній допомагати українським містам і регіонам - Шмигаль

Україна закликає партнерів на рівні урядів, місцевої влади, окремих компаній допомагати українським містам і регіонам - Шмигаль

17:55 01.06.2022
Найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру розмитнення автомобілів через "Дію" - Шмигаль

Найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру розмитнення автомобілів через "Дію" - Шмигаль

17:48 31.05.2022
За понад три місяці фінансова підтримка України від міжнародних партнерів перевищила $7 млрд - Шмигаль

За понад три місяці фінансова підтримка України від міжнародних партнерів перевищила $7 млрд - Шмигаль

18:08 30.05.2022
Уряд спільно з ПРООН напрацьовує рішення для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні - Шмигаль

Уряд спільно з ПРООН напрацьовує рішення для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні - Шмигаль

18:59 25.05.2022
Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів - Шмигаль

Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів - Шмигаль

18:10 24.05.2022
До кінця року Україна зможе експортувати до ЄС майже 800 МВт електроенергії за добу - Шмигаль

До кінця року Україна зможе експортувати до ЄС майже 800 МВт електроенергії за добу - Шмигаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування

Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

ОСТАННЄ

Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на 7 тис.

Байден оголосив у США режим НС через ризик нестачі потужностей для вироблення електроенергії

Темпи ввезення авто з Європи на початку червня почали спадати до 2,6 тис. машин на добу

Харківська ТЕЦ-5 після аварійної зупинки відновила роботу

МАГАТЕ потребує підтримки ООН для місії на окуповану РФ Запорізьку АЕС – голова агентства

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

"Укрзалізниця" завершить рік зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів - член наглядової ради

Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА