Економіка

19:58 31.03.2022

Лондон запровадив санкції проти трьох компаній РФ

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Лондон запровадив санкції проти трьох компаній РФ

Британський Мінфін у четвер оголосив про запровадження санкцій стосовно ще трьох російських компаній, зареєстрованих на території Великої Британії.

У документі міністерства йдеться про те, що під санкції потрапили компанія Photon Pro LLP, яка розробляє електронне обладнання, інженерно-консалтингова компанія Majory LLP, а також Djeco Group LP.

Зазначено, що санкції передбачають замороження активів цих структур.

Раніше у четвер США також запровадили санкції проти цих компаній.

Теги: #рф #британія #санкції
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