Лондон запровадив санкції проти трьох компаній РФ

Британський Мінфін у четвер оголосив про запровадження санкцій стосовно ще трьох російських компаній, зареєстрованих на території Великої Британії.

У документі міністерства йдеться про те, що під санкції потрапили компанія Photon Pro LLP, яка розробляє електронне обладнання, інженерно-консалтингова компанія Majory LLP, а також Djeco Group LP.

Зазначено, що санкції передбачають замороження активів цих структур.

Раніше у четвер США також запровадили санкції проти цих компаній.