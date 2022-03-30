Молдова платитиме за російський газ у євро та рублях, ціна газу у квітні буде майже вдвічі вищою, ніж у березні

Молдова з 1 травня оплачуватиме "Газпрому" отриманий газ у євро та рублях, заявив голова правління АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан в інтерв'ю виданню Newsmaker.md.

Він пояснив, що і раніше "Молдовагаз" розраховувався з "Газпромом" у різних валютах - у доларах, рублях та євро. "Це передбачено чинним договором. Наприклад, у лютому ми більшу частину заплатили в доларах, але також платили в євро та в рублях. Відповідно до договору з "Газпромом" (MOEX: GAZP), підписаного 29 жовтня 2021 року, з 1 травня 2022 року оплата здійснюватиметься у рублях та євро", - сказав Чебан.

Він повідомив, що "Молдовагаз" не отримала повідомлення від "Газпрому" про перехід на розрахунки у рублях.

"Це рішення не стосується Молдови, ми керуємося договором. Якщо буде таке рішення (про перехід на оплату тільки в рублях - ІФ), необхідно буде внести зміни до договору. Поки ми керуємося договором. Нам краще буде платити в євро, тому що в умовах волатильності курсу рубля ризикуємо втратити від різниці курсу. Крім того, виникнуть проблеми із нестачею рублів у наших банках", - зазначив Чебан.

Раніше молдавські ЗМІ писали, що оновлений договір між "Молдовагазом" та "Газпромом", який набув чинності 1 листопада 2022 року терміном на п'ять років, передбачає розрахунки як у доларах та євро, так і в рублях.

Закупівельна ціна газу для Молдови у квітні буде майже вдвічі вищою, ніж у березні, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубічних метрів, заявив у середу в інтерв'ю виданню newsmaker.md голова правління АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"За попередніми розрахунками, ціна газу, що поставляється "Газпромом", з 1 квітня складе 1160-1170 доларів за тисячу кубічних метрів. Це пов'язано з ситуацією на ринку. Відомо, що в березні ціна на спотовому ринку коливалася від 1000 до 4000 тис. доларів за тисячу кубометрів", - сказав Чебан.

Він нагадав, що згідно з договором, який набув чинності з 1 листопада 2021 року, з 1 квітня зміниться формула розрахунку ціни. Договір передбачає, що у І та IV кварталі кожного року 70% ціни формується від вартості товарів нафтового кошика та 30% залежить від ринкових цін на газ. У II та III кварталі, тобто з квітня до вересня, використовується зворотна формула, вартість газу складається з 70% від середньомісячної ціни на газ за попередній місяць (TTF front month) та 30% від ціни нафтового кошика.

Він наголосив, що поки підвищення ціни імпортованого газу не торкнеться кінцевих споживачів.

У листопаді 2021 р. ціна газу, що поставляється "Газпромом" для "Молдовагаз", склала $450 за 1000 куб. метрів, у грудні $550, у січні 2022 р. – $647, у лютому – $564, у березні – $547.