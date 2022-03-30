Економіка

16:29 30.03.2022

"Укрзалізниця" просить інвесторів і партнерів фінансової підтримки

2 хв читати
"Укрзалізниця" просить інвесторів і партнерів фінансової підтримки

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) звернулося до партнерів та фінансових донорів із проханням надати безповоротну фінансову допомогу для роботи компанії в умовах війни.

Як повідомляється на сайті компанії в середу, кошти буде спрямовано на продовження евакуації та надання прихистків цивільному населенню, на допомогу працівникам компанії, які постраждали від воєнної агресії, а також на підтримку статутної діяльності АТ під час воєнної агресії РФ.

"На тлі відкритої військової агресії проти України, яку розпочала Росія 24 лютого і яка зараз розгортається, "Укрзалізниця" продовжує свою роботу. Головним пріоритетом компанії сьогодні є забезпечення безпеки цивільного населення України та перевезення його у безпечніші регіони, а також захист життя та здоров’я працівників. Українська залізниця продовжує свою діяльність, перебуваючи в авангарді гуманітарної, евакуаційної та економічної підтримки України", – йдеться у зверненні компанії.

Крім того, як зазначається, УЗ продовжує власним коштом евакуацію мирних жителів із регіонів, які перебувають під обстрілами російських окупантів. Так, із початку війни до безпечніших регіонів уже евакуйовано понад 3 млн осіб. Окрім того, здійснюються вантажоперевезення для забезпечення потреб держави та бізнесу.

Крім цього, у компанії зазначають, що "Укрзалізниця" постійно фіксує факти руйнування залізничної інфраструктури та рухомого складу. Ризикуючи життям, залізничники намагаються оперативно відновлювати пошкоджене обладнання та колії, щоб забезпечувати безперервні перевезення пасажирів і вантажів. На жаль, відбувається травмування та загибель працівників, членів їхніх сімей, а також руйнування їхніх будинків унаслідок нападів російських військових.

"Залізничники впевнені, що нинішня ситуація не зупинить "Укрзалізницю", а навпаки – виведе на новий етап зростання та модернізації. Тож компанія прагне якнайшвидше продовжити діалог зі своїми партнерами, і в цей складний час високо цінує фінансових донорів, інвесторів та партнерів, які підтримують "Укрзалізницю" та надають безповоротну фінансову допомогу", - йдеться на сайті компанії.

Усі отримані кошти буде спрямовано на підтримку особового складу, який постраждав від воєнної агресії; евакуацію та надання прихистку для цивільного населення; підтримання статутної діяльності та інші функції, які виконує компанія під час воєнної агресії.

Водночас наголошується, що отримані кошти не буде використано на військові цілі.

Теги: #укрзалізниця #партнери
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 29.03.2022
"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

20:26 28.03.2022
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

12:14 28.03.2022
"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

14:47 27.03.2022
"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

06:55 27.03.2022
Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

18:58 26.03.2022
"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

13:14 26.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

21:04 22.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

12:53 21.03.2022
Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання виведення російських військ із території ЧАЕС та ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях – глава МАГАТЕ

Глава Мінфіну України підтвердив плани обслуговування та погашення держборгу

Норвегія надасть Україні 20 млн євро на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги

Глава МАГАТЭ в среду посещает Южно-Украинскую АЭС

Глава МАГАТЕ в середу відвідує Южно-Українську АЕС

ОСТАННЄ

Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

Війна найбільше ускладнила логістику для "Філіп Морріс Україна" - гендиректор

Розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, який працюватиме, - Кличко

Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який приведе до реальних результатів - глава Міненерго

У Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує компенсацію квадратними метрами за знищене житло під час війни

Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

Зареєстровані до 14 квітня внутрішньо переміщені особи зможуть отримати компенсацію за березень – Шуляк

Питання виведення російських військ із території ЧАЕС та ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях – глава МАГАТЕ

Глава Мінфіну України підтвердив плани обслуговування та погашення держборгу

Естонія пропонує відновлювати Україну на гроші, одержані Росією за енергоносії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА