"Укрзалізниця" просить інвесторів і партнерів фінансової підтримки

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) звернулося до партнерів та фінансових донорів із проханням надати безповоротну фінансову допомогу для роботи компанії в умовах війни.

Як повідомляється на сайті компанії в середу, кошти буде спрямовано на продовження евакуації та надання прихистків цивільному населенню, на допомогу працівникам компанії, які постраждали від воєнної агресії, а також на підтримку статутної діяльності АТ під час воєнної агресії РФ.

"На тлі відкритої військової агресії проти України, яку розпочала Росія 24 лютого і яка зараз розгортається, "Укрзалізниця" продовжує свою роботу. Головним пріоритетом компанії сьогодні є забезпечення безпеки цивільного населення України та перевезення його у безпечніші регіони, а також захист життя та здоров’я працівників. Українська залізниця продовжує свою діяльність, перебуваючи в авангарді гуманітарної, евакуаційної та економічної підтримки України", – йдеться у зверненні компанії.

Крім того, як зазначається, УЗ продовжує власним коштом евакуацію мирних жителів із регіонів, які перебувають під обстрілами російських окупантів. Так, із початку війни до безпечніших регіонів уже евакуйовано понад 3 млн осіб. Окрім того, здійснюються вантажоперевезення для забезпечення потреб держави та бізнесу.

Крім цього, у компанії зазначають, що "Укрзалізниця" постійно фіксує факти руйнування залізничної інфраструктури та рухомого складу. Ризикуючи життям, залізничники намагаються оперативно відновлювати пошкоджене обладнання та колії, щоб забезпечувати безперервні перевезення пасажирів і вантажів. На жаль, відбувається травмування та загибель працівників, членів їхніх сімей, а також руйнування їхніх будинків унаслідок нападів російських військових.

"Залізничники впевнені, що нинішня ситуація не зупинить "Укрзалізницю", а навпаки – виведе на новий етап зростання та модернізації. Тож компанія прагне якнайшвидше продовжити діалог зі своїми партнерами, і в цей складний час високо цінує фінансових донорів, інвесторів та партнерів, які підтримують "Укрзалізницю" та надають безповоротну фінансову допомогу", - йдеться на сайті компанії.

Усі отримані кошти буде спрямовано на підтримку особового складу, який постраждав від воєнної агресії; евакуацію та надання прихистку для цивільного населення; підтримання статутної діяльності та інші функції, які виконує компанія під час воєнної агресії.

Водночас наголошується, що отримані кошти не буде використано на військові цілі.