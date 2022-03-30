Економіка

11:40 30.03.2022

Глава МАГАТЕ в середу відвідує Южно-Українську АЕС

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Глава МАГАТЕ в середу відвідує Южно-Українську АЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який напередодні прибув в Україну, в середу відвідує Южно-Українську АЕС у Первомайську (Миколаївська обл.).

"Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з офіційними особами уряду України та персоналом і розпочати технічну допомогу МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об'єктів країни. Життєво важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", – написав він у твіттері.

Глава МАГАТЕ додав, що особисто подякував персоналу Южно-Української АЕС за стійкість і витримку в ці надзвичайно важкі часи. За його словами, присутність МАГАТЕ безпосередньо на місці допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я населення та довкілля в Україні та за її межами.

"Персонал усіх ядерних об'єктів України заслуговує на повну пошану та захоплення за гарантування безпечної та надійної роботи об'єктів в умовах конфлікту", – наголосив Гроссі.

Теги: #магате #юуаес #гроссі
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